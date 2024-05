Don Michele Munno nominato pro-direttore dell’Istituto Teologico Calabro

l’annuncio

CATANZARO «Nel quadro del rinnovamento degli studi teologici che sta avvenendo in tutta Italia», anche la regione ecclesiastica Calabra intende seguire la linea tracciata dal Magistero di Papa Francesco. La Conferenza Episcopale Calabra ha scelto di provvedere all’aggiornamento e al buon funzionamento dell’Istituto Teologico Calabro “San Pio X” in Catanzaro accogliendo la nomina come Pro-Direttore del Rev. mo Prof. Michele Munno, al fine di dare seguito al progetto di un nuovo Istituto Teologico Calabro nel quale confluiranno gradualmente, a completamento naturale del percorso iniziato, gli studenti dei due Istituti affiliati di Cosenza e di Reggio Calabria, nelle cui sedi si manterranno i bienni filosofici. A questo scopo verranno coinvolte le migliori risorse accademiche presenti nel nostro territorio. L’auspicio dei Vescovi calabresi è che il processo iniziato possa essere al più presto completato, per poter dar vita al nuovo Istituto già con l’inizio del nuovo anno accademico.

