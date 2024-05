Gal Terre Vibonesi, nominati sei nuovi componenti del CdA

l’assemblea

VIBO VALENTIA L’Assemblea dei soci del Gruppo di Azione Locale nel corso dell’ultima riunione ha nominato sei nuovi componenti nel proprio Consiglio di Amministrazione, che passa così ad undici rappresentanti: si tratta del sindaco del Comune di Ricadi, Nicola Antonio Tripodi, del sindaco del Comune di Vazzano, Vincenzo Massa; di Giuseppe Porcelli in rappresentanza della Federazione Interprovinciale Coldiretti; di Antonino Cugliari in rappresentanza della CNA di Vibo Valentia; di Nicola Monteleone in rappresentanza di Cia Calabria Sud e di Domenico Monardo in rappresentanza dell’Associazione Provinciale Industriali, indicato anche come nuovo Vice Presidente.

L’assemblea ha inoltre provveduto a nominare Sergio Cannatelli, attuale sindaco del Comune di Sorianello, nuovo Amministratore Delegato del Gruppo di Azione Locale.

«Rivolgo il più cordiale saluto ed augurio di buon lavoro ai nuovi componenti – spiega il presidente del Gal Terre Vibonesi, Vitaliano Papillo – che, sono sicuro, con la loro competenza ed esperienza, sapranno impreziosire ed ampliare il nostro lavoro a favore del territorio».

