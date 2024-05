Giochiamo d’anticipo | Ferro: «Lo sport insegna ai giovani a fare squadra»

l’evento

REGGIO CALABRIA «Una Calabria che racconta l’eccellenza attraverso due percorsi differenti con due mostre, una che parla dello sport e della grande nazionale italiana, l’altra dell’eccellenza e delle nostre produzioni, di quella Calabria che va raccontata attraverso la sinergia di rete che oggi vede insieme il Corriere della Calabria e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria». La sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro, tra le relatrici del panel che apre ufficialmente l’evento del Gruppo Corriere della Calabria “Giochiamo d’anticipo”. Dal 24 al 29 maggio, nella storica cornice del Palazzo della Facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, alcuni protagonisti della salute, della sanità e dello sport dialogheranno con le più firme della testata, secondo un format ormai collaudato e apprezzato. «Un confronto attraverso varie voci per esortare i giovani ad avvicinarsi a quel mondo sportivo può dare beneficio non soltanto alla salute, ma consente di allontanarli da cattivi ambienti». Lo sport e l’essere competitivi, insegnano – conclude Ferro – «a non cercare scorciatoie, a seguire le regole e soprattutto a partecipare a quella competizione sana». In una parola, fare squadra. «Fare squadra, una icona del basket come Michael Jordan diceva che con il talento vinci la partita, con il gioco di squadra vinci il campionato».

