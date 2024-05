Loizzo a Vendola: «Il Ponte non sarà un’opportunità solo per le mafie di Calabria e Sicilia»

la polemica

«Nichi Vendola, massimo rappresentante della sinistra ideologica, pensionato della politica e della Storia, è venuto in Calabria per partecipare a qualche riunione di condominio con qualche gatto selvaggio che fa le fusa e cani sciolti di disciolti soviet e a favore di telecamera ha cercato visibilità sostenendo che il Ponte sullo Stretto è un’opportunità solo per le mafie di Calabria e Sicilia»: così Simona Loizzo replica al leader di Sinistra Italiana, nei giorni scorsi in Calabria per la campagna elettorale. «Che pena, che sfasciume istituzionale caro Vendola – continua la deputata leghista -. La mafia al Sud con la Lega al Viminale non ha spazio nelle città e territori, tantomeno negli appalti nelle grandi opere. Se ne faccia una ragione. Il Ponte sullo Stretto sarà anche un ponte di legalità».