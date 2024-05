Due turni di squalifica per Brignola e multa per il Catanzaro

il giudice sportivo

ROMA Ines Pisano, giudice sportivo di serie B, in merito al ritorno delle semifinali play-off ha squalificato due giocatori del Catanzaro: due turni per Brignola (“per avere, al 18° del secondo tempo, rivolto al direttore di gara un’espressione ingiuriosa”) e uno per Scognamillo. Ammenda di 6 mila euro per la società calabrese “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara contro lo Cremonese, lanciato due petardi e un accendino sul terreno di giuoco e, nel recinto di giuoco, un petardo e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Multato (2.500 euro) anche il Venezia.

