Sasso (Lega): Schlein evita Cosenza per timore di incontrare Jlenia Sardano?

la provocazione

ROMA «Sarà un caso, ma prendiamo atto che tra le tappe calabresi di Elly Schlein non ci sia Cosenza. Sarà forse perché lì ha paura di incontrare la signora Jlenia Sardano? Nessun rispetto per questa donna che, lo ricordiamo, lavorava nella segreteria provinciale del Pd di Cosenza ed è stata licenziata, senza essere stata retribuita per mesi e senza ricevere alcun Tfr (qui la notizia), come riconosciuto anche da sentenze del tribunale che vedono il Pd insolvente». Così il deputato della Lega Rossano Sasso, responsabile della campagna elettorale in Calabria. «E’ ridicolo – aggiunge l’esponente del Carroccio – che Schlein parli anche in Calabria di salario minimo e di giovani che emigrano: inizi dall’applicare dentro casa sua quello che vorrebbe proporre politicamente, perché altrimenti si fa una pessima figura, al pari di quando ammise di avvalersi di un’armocromista a 300 euro all’ora. Durante le sue tappe calabresi trovi il tempo di andare a Cosenza e scusarsi con la signora Sardano: così il Pd è a salario zero, altro che salario minimo».