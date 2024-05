Europee, 7 candidati in “conflitto” con il codice di autoregolamentazione. C’è anche Filomena Greco

il caso

ROMA Sono sette i candidati alle elezioni europee che sono in situazione di violazione del codice di autoregolamentazione.

Lo ha reso noto la presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo, in foto di copertina, nell’audizione della stessa commissione da lei presieduta. In tutto, sono 20 i candidati con “problemi” segnalati alla Commissione antimafia dalla Direzione nazionale antimafia, ma la Commissione ha valutato che solo sette candidati si trovano in situazione di “conflitto” con il codice di autoregolamentazione. Questi i nomi dei candidati alle elezioni europee per i quali la Commissione antimafia ha constatato la violazione del codice di autoregolamentazione, per lo più per via di procedimenti giudiziari: Angelo D’Agostino (FI), Marco Falcone (FI), Alberico Gambino (FdI), Filomena Greco (Stati Uniti d’Europa), Luigi Grillo (FI), Antonio Mazzeo (Pd), Giuseppe Milazzo (FdI).

La posizione di Filomena Greco

Nei confronti della candidata «Filomena Greco (ex sindaco di Cariati, nel Cosentino e membro del gruppo imprenditoriale iGreco, ndr), per la lista “Stati Uniti di Europa” nella circoscrizione Italia meridionale», ha evidenziato Chiara Colosimo durante la sua audizione, «in data 9 gennaio 2024, è stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui agli articoli 81, 110, 353-bis del codice penale (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) ed è in corso il giudizio di primo grado, davanti al Tribunale di Castrovillari, con prossima udienza fissata al 21 giugno 2024».

