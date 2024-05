I “messaggi” della Lega a Occhiuto. Durigon: «Rappresentanza maggiore in Giunta»

“MANOVRE” POLITICHE

CATANZARO Non c’è una corsa con (contro) Forza Italia ma è certo che la Lega fa sentire il fiato sul collo al partito azzurro e ai big forzisti come il presidente della Regione Roberto Occhiuto anche per il dopo Europee. Sotto questo aspetto è emblematica una battuta del sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, uno dei big del Carroccio e “braccio operativo” del leader Matteo Salvini sul territorio calabro (secondo i bene informati a Durigon vanno ascritti alcuni “acquisti” di spessore della Lega proprio a danno di Forza Italia, i consiglieri regionali Katya Gentile e Giuseppe Mattiani). Rispondendo ai giornalisti a margine della tappa di Salvini a Catanzaro a sostegno della candidatura alle Europee di Filippo Mancuso, Durigon ha sostenuto che non è vero che c’è una corsa su Forza Italia, aggiungendo però in modo piuttosto sibillino: «Siamo convintamente in questa amministrazione regionale, nella quale avremo ancora più voglia a fare le cose con una rappresentanza maggiore ma comunque sia sempre nel rispetto di questa regione». E un altro “messaggio” a Forza Italia arriva poi sul tema dei balneari, già al centro di un botta e risposta tra Salvini e Occhiuto: «Capisco che ci possa essere una iniziativa regionale ma la Lega è sempre stata un punto avanti a livello nazionale per dare una risposta rispetto a questa scellerata decisione dell’Europa. Forse se Forza Italia in Europa avesse fatto qualcosa di più visto che stava governando era un po’ meglio…». (a. cant.)

