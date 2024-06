Forza Italia mostra i muscoli anche nel Cosentino – FOTO

verso le elezioni

RENDE La fibrillazione per le imminenti Elezioni Europee, accorcia le distanze e avvicina i territori calabresi battuti dai candidati. Tour de force di centinaia di km al giorno percorsi per conquistare consensi e voti. La macchina di Forza Italia non si ferma ed a Rende, raduna fedelissimi e simpatizzanti (circa 200 tra imprenditori e professionisti) in presenza di Andrea Gentile, in procinto di fare ritorno in Parlamento a seguito del ricorso presentato e del riconteggio dei voti che quasi certamente varrà un posto alla Camera. In un noto locale, hanno presenziato un centinaio di amministratori locali e anche il governatore della Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto. Presente, ovviamente, anche Antonio Gentile, oltre al consigliere provinciale delegato Alfonso D’Arienzo, al consigliere comunale di Cosenza Francesco Luberto e alla candidata di Montalto Uffugo Pina Sturino. Insomma, gli azzurri mostrano i muscoli, fiduciosi in un risultato importante nelle prossime competizioni elettorali.