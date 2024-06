Dramma nel Vibonese, si ribalta con il trattore: muore 42enne

la tragedia

MILETO Tragedia a Mileto, nel Vibonese, dove nel primo pomeriggio un uomo di 42 anni ha perso la vita mentre stava lavorando in alcuni terreni di sua proprietà. La vittima, originaria di San Giovanni di Mileto, è morta a causa del ribaltamento improvviso del suo trattore. L’incidente è avvenuto tra Mileto e Dinami, alle porte della città normanna. Vani i soccorsi del 118, sul luogo anche carabinieri e vigili del fuoco. Sui social è arrivato il cordoglio anche del sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano: «Interrompiamo ogni comunicazione. Purtroppo perviene una triste notizia per la Comunità di Mileto e in particolare di San Giovanni. Un giovane lavoratore, marito e padre di tre figli è deceduto nelle campagne di San Giovanni a seguito di un incidente con il trattore. Era intento a lavorare le sue terre.Una notizia che ci addolora e manda nello sconforto la giovane moglie, i figli, la mamma e tutta la sua famiglia, oltre che tutta la Comunità del Comune di Mileto».