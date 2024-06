“Quattro pezzi facili meno una”, stasera a Cosenza lo spettacolo del Kollettivo Kontrora

l’appuntamento

COSENZA Andrà in scena stasera alle 19 nel teatro Silvio Vuozzo, all’interno dell’Istituto Spirito Santo di Cosenza “Quattro pezzi facili meno una”, 𝐢𝐥 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐊𝐨𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐊𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐫𝐚, 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐏𝐢𝐜𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐀𝐢𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐫𝐞𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐞𝐥𝐥𝐢, 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐝𝐞𝐫𝐚̀ 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐕𝐨𝐜𝐢 𝐝𝐚𝐥 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨𝐬𝐮𝐨𝐥𝐨. “Quattro pezzi facili meno una” indaga la vicenda degli anarchici della baracca, i cui protagonisti, tutti al di sotto dei trent’anni, saranno coinvolti in accadimenti che segneranno in maniera profonda il destino della democrazia italiana ed europea. Gli anni di piombo, le giornate di Reggio, le evoluzioni della ‘ndrangheta, le connessioni con Stato e massoneria: come si collegano tutti questi fenomeni alle vite di sei giovani a Reggio Calabria? Il monologo, ancora in fase di studio, verrà presentato al pubblico nella sua prima forma.

