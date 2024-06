Spettacolare incidente a Cosenza, auto (con 3 bimbi a bordo) si ribalta – VIDEO E FOTO

il fatto

COSENZA Spettacolare incidente stradale questa mattina in pieno centro a Cosenza, sotto la sopraelevata, nei pressi di piazza Zumbini. Un’automobile con a bordo tre bambini e i genitori, per cause in corso di accertamento si è ribaltata proprio nel centro della corsia. Da quanto si è appreso nessuna delle persone a bordo avrebbe riportato gravi danni.

Alcune foto dell’incidente











Un secondo video dell’incidente

