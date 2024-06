Field torna ad avere un commissario: dovrà chiudere una liquidazione infinita (e costosa)

DALLA CITTADELLA

CATANZARO La Field torna ad avere una guida. Dopo una lunga fase di vacatio, con un decreto adottato nei giorni scorsi il presidente della Regione ha nominato la dipendente regionale Giuseppina Antonella Sette quale nuovo commissario liquidatore della fondazione, ente regionale istituito nel 2023 con il compito di occuparsi di materie legate al lavoro e all’emersione, e posta in liquidazione nel 2017: Sette, ingegnere, subentra a un altro dipendente della Regione, Francesco Saverio Bonacci, il cui incarico di commissario della Field, partito nel 2021, era scaduto. La nomina di Sette, proposta dall’assessore regionale al Lavoro Giovanni Calabrese, durerà un anno, salva eventuale proroga. Questa la motivazione della designazione secondo quanto scritto nel decreto di Occhiuto: «Allo stato, a causa del protrarsi di numerosi giudizi, non risulta conclusa la procedura di liquidazione della Fondazione e, dopo la scadenza del suddetto incarico, non è stato individuato un nuovo commissario liquidatore», pertanto è «necessario, urgente e indifferibile procedere all’assunzione del provvedimento di nomina del nuovo commissario liquidatore». Un compito non facile, per il neo commissario liquidatore di Field, considerando che la regione ancora paga i debiti della fondazione spesso come terzo pignorato: a metà maggio – per esempio – la Giunta regionale ha proceduto al riconoscimento di due debiti fuori bilancio, per circa 400mila euro, eredità di Field, tra questi un debito da 349mila euro frutto di un decreto ingiuntivo della proprietaria di un immobile che nel 2012 era stato individuato come possibile sede della Field. (c. a.)

