La discarica dietro il supermercato a Rende, rifiuti bruciati in piena notte

il caso

RENDE Della discarica a cielo aperto che da mesi “risiede” stabilmente in via Vittorio Alfieri a Rende (angolo di via De Amicis) negli ultimi mesi il Corriere della Calabria si è occupato più volte. Tanti gli appelli di esercenti e residenti di quell’area che ci hanno segnalato quella che ormai può essere definita una emergenza ambientale. La lunga striscia di rifiuti ammassata su un lungo marciapiede si trova alle spalle del supermercato Conad, in un luogo di passaggio e di parcheggio. Nonostante le denunce, le segnalazioni e i controlli di vigili e Protezione Civile, nulla è mai stato fatto per risolvere definitivamente il problema. Nei giorni scorsi i vigili urbani avevano multato il condominio che affaccia sulla discarica perché, come evidenziato da un suo abitante, «sarebbe di nostra competenza salvaguardare il parcheggio e la zona su cui sono posizionati i rifiuti, ma non è così, quei parcheggi sono pubblici, non appartengono al nostro stabile». Da qualche giorno qualcosa sembra essersi mosso, in peggio però. I rifiuti, così come ci segnalano alcuni residenti della zona anche con il supporto di immagini, sono stati dati alle fiamme da ignoti, probabilmente in piena notte. (fra.vel.)

LEGGI ANCHE

