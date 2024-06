Corti e scrittura creativa, doppio riconoscimento per il “Fermi” di Cosenza

giovani talenti

COSENZA Oggi alla casa delle Culture di Cosenza, si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso “Corti Cosenza” giunto quest’anno alla sua X edizione, proposto dall’Associazione “Teatro in Note”, con la direzione artistica di Vera Segreti. Il concorso quest’anno era incentrato sul tema “L’arte e la musica tra bellezza e creatività” e comprendeva due sezioni: Sezione di cortometraggi e Sezione di scrittura creativa.All’evento hanno partecipato il delegato comunale per agenda urbana, consigliere Francesco Alimena, il delegato alla cultura del comune di Cosenza prof.ssa Antonietta Cozza, la giornalista Rosalba Baldino, il giornalista Francesco Cangemi, addetto stampa Casa delle Culture.

Molte le scuole cittadine che hanno partecipato. Il liceo scientifico Fermi ha ottenuto il secondo posto nella sezione Cortometraggi con il video intitolato “L’immortalità dell’arte” che ha visto come protagonista la figura del pittore Mattia Preti che scende dal suo autoritratto incarnandosi nell’epoca moderna con in mano la cornice del quadro che gli fa da scudo del suo spazio tempo di fronte alla modernità. Invece, nella sezione Scrittura Creativa, gli alunni Evelina Santoro e Lorenzo Andropoli hanno ottenuto l’importante riconoscimento di veder pubblicato il loro racconto, intitolato “Il guardiano dei sogni”, nella raccolta “Un’orchidea ora splende nella mano”, edita da ilfilorosso (Cosenza 2024) insieme ad altri 14 racconti. Gli studenti hanno preso parte alla proiezione e premiazione con borse di studio per la sezione cortometraggi e alla presentazione del volume dei racconti insieme alle docenti referenti del progetto: la prof.ssa Eliana Dodaro, la prof.ssa Annabella Gallina e la prof.ssa Sabrina Martire.

Il successo di oggi “bissa” in un certo senso l’affermazione dei giorni scorsi della 1ª F dello storico liceo cosentino: la classe infatti ha raggiunto la fase finale della staffetta di scrittura creativa ScriViAmo a Salerno lo scorso 15 maggio. Chi lo ha detto che lo scientifico non sia adatto anche a chi ama le materie umanistiche?

