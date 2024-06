Iannacone torna in Calabria: «A Cosenza uno dei tre poli mondiali dell’intelligenza artificiale» – VIDEO

il programma

RENDE «Ciò che non ti aspetti dal Sud, ma che invece esiste. A Cosenza, in Calabria, è nato uno dei tre poli mondiali dell’intelligenza artificiale, una realtà all’avanguardia che proietta la regione, nonostante i suoi atavici ritardi infrastrutturali, verso un futuro innovativo. La prestigiosa società giapponese Ntt Data sta offrendo numerose opportunità di lavoro a giovani neolaureati dell’Università della Calabria, permettendo loro di costruire il proprio futuro nella loro terra d’origine». A scriverlo sul suo profilo facebook è Domenico Iannacone, giornalista e conduttore del programma di Raitre “Che ci faccio qui” che come la scorsa settimana anche domani sera, a partire dalle 21.20, si occuperà di Calabria. Il secondo capitolo del suo viaggio calabrese si chiama “Ti vengo a cercare”. «L’Università della Calabria – evidenzia ancora Iannacone – è un ateneo prestigioso di respiro internazionale che attira studenti e docenti da tutto il mondo. Il prof. Gianluigi Greco è il direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, nonché uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale. Oggi quasi tutti i suoi studenti trovano lavoro presso la multinazionale Ntt Data, che ha trasferito proprio in Calabria uno dei tre poli mondiali dell’IA».«Questo – dice il prof. Greco in un video di presentazione della puntata – è un posto dove il 100% dei ragazzi che si laurea lavora subito. E sai qual è un’altra cosa che a me colpisce molto? È lo stipendio, che è il secondo più alto d’Italia. In Calabria tutto ciò ha chiaramente un potere di acquisto superiore, quindi consente di portare una crescita sociale, economica, insomma, crea benessere».

I migranti della Piana di Gioia Tauro e il Musaba

Oltre che dell’Università della Calabria, Iannacone nella puntata di domani, torna anche da Bartolo Mercuri, il piccolo commerciante di mobili della Piana di Gioia Tauro che lo accompagnerà tra i migranti, dentro storie di disagio abitativo e ingiustizia sociale, per mostrare al mondo lo sfruttamento degli ultimi. «In un continuo cambio di registro narrativo – viene sottolineato nel lancio del programma rai – Iannacone ricompone la trama di storie che conducono dentro mondi inaspettati, consegnando uno sguardo che ribalta la percezione comune delle cose».

Spazio poi a Mammola (nel Reggino), ai piedi dell’Aspromonte, dove c’è un luogo che sembra sganciato dal tempo e dallo spazio. «Qui Nik Spatari, artista visionario, sordo, amico di Picasso e Le Corbusier, alla fine degli anni ‘60, insieme alla sua compagna Hiske Maas, fondò, dai ruderi di un vecchio monastero, il Musaba: un museo laboratorio d’arte contemporanea al cui interno è custodito “Il sogno di Giacobbe”, da molti definito la Cappella Sistina della Calabria. Nel 2020, all’età di 91 anni, Nik è mancato. A preservare la sua opera è rimasta Hiske, che continua a cullare il sogno immortale dell’arte. Ciò che sembra ancorato al passato improvvisamente si libera e ci proietta verso il futuro». (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato