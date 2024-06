La gara di generosità salva Giandomenico e i suoi cani

le donazioni

Il cinofilo Giandomenico Oliverio potrà pagare la multa di 1.500 euro che l’Asp di Crotone e i carabinieri di Caccuri gli hanno da poco elevato per aver ospitato 37 cani abbandonati senza l’autorizzazione prescritta dalla legge sul randagismo della Regione Calabria. Con 77 piccole donazioni effettuate tramite la piattaforma web GoFund, conseguenti alle «emozioni che – spiega Giandomenico – ha suscitato un recente servizio del Corriere della Calabria sulla batosta della multa», si è raggiunta in appena tre giorni la cifra di 1.794 euro. Con questa somma, il giovane potrà saldare il proprio debito con il sistema pubblico e non subire ulteriori perdite economiche per la sua meritoria attività gratuita, di recupero, cura, assistenza e trasferimento di cani rimasti senza padrone.

«Grazie al cuore di tutti»

«Sono commosso, felice e rasserenato», ha detto Oliverio, appresa la notizia del buon esito della raccolta fondi in suo favore. «L’informazione del Corriere della Calabria – ha aggiunto il ragazzo – è stata decisiva: ha dato luogo alla bella e limpida generosità che ho ricevuto. Grazie di cuore a tutti, l’affetto per me e per i cani mi spingono a fondare un’associazione di appassionati che accolga e curi i randagi, che trovi loro famiglie affidabili in cui vivere senza problemi. Sto già studiando forma e statuto, ma mi serve l’aiuto delle istituzioni, dato che finora si sono girate dall’altra parte e, anzi, hanno solo pensato a multarmi».

L’impegno di Laghi e il sostegno di Graziano

Tra i donatori c’è il nome di Ferdinando Laghi, consigliere regionale della Calabria, che ha assicurato il proprio impegno a verificare eventuali possibilità di modifica della legge regionale calabrese in materia di randagismo, la numero 45 del 3 ottobre 2023. Laghi ha spiegato che si tratta di un articolato rivisto più volte e di cui non tutti hanno l’ultima versione. Lo stesso consigliere regionale, peraltro noto ambientalista e animalista, ha poi dichiarato: «Il caso di Giandomenico ci porta a coinvolgere le associazioni cinofile presenti sul territorio, passaggio che faremo presto per capire se si possa migliorare la legge regionale in questione, nel senso di consentire più spazi di libero volontariato agli amanti dei cani». Anche il consigliere regionale della Calabria Giuseppe Graziano si era espresso a sostegno di Giandomenico, la cui storia ha varcato il Pollino e lo Stretto e raggiunto il cuore, come si legge su Facebook, di numerosi amici dei cani e degli animali, dal Nord al Sud senza differenze. L’ondata di solidarietà nei confronti di Giandomenico rappresenta un segnale palese – se non una lezione in senso lato politica – al sistema pubblico, che negli anni non ha affrontato a modo la questione del randagismo e che, in località San Lorenzo di Caccuri (Kr), dove il giovane vive, se l’è cavata senza troppi sforzi con una mera sanzione amministrativa e con un sequestro kafkiano, lasciando, cioè, i 37 cani sotto la custodia e alle cure dello stesso giovane. Per inciso, a Caccuri si terranno anche le Comunali l’otto e il nove giugno prossimi.

Si spera, a prescindere dai risultati dell’imminente tornata elettorale, che le varie istituzioni del luogo siano più sensibili rispetto al problema dei cani randagi e che sul punto manifestino un’utile volontà di collaborare con la società civile e con il mondo del volontariato, degli animalisti. Privo di confini geografici, politici, economici, sociali. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato