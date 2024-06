Antoniozzi: «Votateci per amore, non per forza»

verso il voto

COSENZA «Abbiamo svolto una campagna elettorale all’insegna dell’umiltà, del rispetto e della sobrietà. Ora attendiamo il giudizio degli elettori». È quanto afferma in una nota Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. «Se avremo lavorato bene – evidenzia Antoniozzi – raccoglieremo bene ma chiaramente a tutti noi è chiesto di non appoggiarci solo su Giorgia Meloni: lei è la nostra leader ma è molto di più, è una dei leader europei di primissimo piano. Ringrazio i tre candidati calabresi che si sono spesi con entusiasmo. Ringrazio i colleghi parlamentari, Fausto Orsomarso ed Ernesto Rapani e il coordinatore regionale Wanda Ferro e i consiglieri regionali Sabrina Mannarino, Peppe Neri e Antonio Montuoro, i due assessori regionali, i sindaci e i consiglieri comunali. Non abbiamo attaccato nessuno sul piano personale, consapevoli che si contrastano le idee e non le persone. Non abbiamo fatto promesse clientelari che sono un residuato veramente basso e infimo. Non abbiamo mai attaccato i nostri alleati, augurando loro successo. Siamo una comunità che è in crescita ma non abbiamo mai pensato di essere perfetti: l’imperfezione è ciò che rende credibili le persone. Io ho detto un anno fa che tra noi e i Cinquestelle si sarebbe giocato il primato in Calabria e sarà così. Agli elettori moderati, ai cittadini, ai lavoratori chiediamo un voto che porti a cambiare l’Europa. Non si vota per le regionali, né per le future città, né per le politiche. I nostri valori non sono quelli di oggi, né quelli di ieri ma quelli eterni. Chiediamo un voto per Giorgia Meloni e per un’Europa diversa. Ai cittadini – conclude Antoniozzi – chiediamo, citando San Francesco di Paola, un voto che sia “per amore” e “non per forza”».

