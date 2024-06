Cosenza, il Palazzo assediato dai rifiuti: quante mini-discariche attorno al Comune – FOTO

spazzatour

COSENZA La maledizione della Lancia Y abbandonata: potrebbe essere il titolo da film (un giallo alla Woody Allen) per raccontare un tormentone. Forse un’ossessione per il sindaco Franz Caruso: che segnala una Y blu (all’inizio di corso Telesio) e ne rimuove un’altra celeste (lungo Crati zona ponte della Massa) ma poi gliene sbuca un’altra ancora, stavolta rossa: per di più, a pochi metri dal Comune, quindi proprio sotto il naso.

Materasso su sacchetti di immondizia, largo Giuliani (davanti alla chiesa di San Nicola); tutte le foto sono state scattate stamattina

Largo Salvatore Giuliani è il parcheggio accanto al cinema San Nicola a cui conduce quel dedalo di traverse che costituiva il cuore del quartiere Rivocati. Zona che “regala” scorci di ordinario degrado (le foto risalgono a ieri mattina): un materasso vista sagrato plasticamente adagiato su un cumulo di sacchetti colmi di spazzatura, un mucchio di vasi, scatoloni e mastelli per la differenziata su cui ormai la vegetazione spontanea ha preso il sopravvento, ancora buste di immondizia e sedie rotte che ostruiscono il passaggio ai pedoni sul marciapiedi, altra spazzatura lasciata beffardamente a sfidare due cartelli “Area videosorvegliata dalla Polizia municipale” e “Divieto di deposito rifiuti”. E ancora: cerchioni di pneumatici, transenne che anziché tutelare un vicoletto lo trasformano in discarica di sedie, bidoni e calcinacci.







Appena superata via Monte Baldo, dove un mucchietto di munnizza accompagna il viandante nel suo tragitto verso uffici, bar e negozi, non resta che scegliere: svoltato l’angolo troverete sicuramente una mini discarica, ancora più odiosa per essere collocata a qualche metro dal Palazzo di città, ben più a ridosso di quella segnalata ieri mattina sulla strada che porta a piazza dei Bruzi.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Solo il palazzotto neoclassico oggi sede del Grande Oriente d’Italia brilla su via Trento. Gli appelli del sindaco Caruso si susseguono, così come le campagne di bonifica, auto abbandonate comprese: in conferenza stampa, ieri l’ex sindaco di Rende Marcello Manna elogiava il collega cosentino per aver accelerato sulla rottamazione quater, ora a Franz Caruso serve un ulteriore scatto di reni per evitare che la situazione gli sfugga definitivamente di mano, come accade, appunto, oltre Campagnano. (euf)