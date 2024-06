Israele, liberati quattro ostaggi vivi a Gaza

il blitz

In un comunicato congiunto Idf, Isa e polizia di Israele (Yamam) hanno informato che stamattina a Nuseirat sono stati salvati quattro ostaggi israeliani. Noa Argamani (25 anni), Almog Meir Jan (21 anni), Andrey Kozlov (27 anni) e Shlomi Ziv (40 anni) che erano stati rapiti da Hamas al festival musicale “Nova” il 7 ottobre. Gli ostaggi sono stati salvati in due luoghi diversi nel cuore di Nuseirat, sono in buone condizioni mediche e sono stati trasferiti al centro medico “Sheba” di Tel-HaShomer per ulteriori esami.