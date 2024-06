Stasi e Straface hanno già votato a Corigliano Rossano. A Vibo il voto di Muzzopappa e Murabito – FOTO

elezioni

Flavio Stasi e Pasqualina Straface hanno già votato: i due candidati a sindaco di Corigliano Rossano si sono presentati oggi pomeriggio al loro seggio di appartenenza del comune in provincia di Cosenza. Il primo cittadino uscente, espressione del centrosinistra, ha votato nel primo pomeriggio, mentre la candidata del centrodestra si è presentata al seggio dell’Istituto Tieri nel tardo pomeriggio. I due si sfidano per il governo del terzo comune più popoloso della Calabria. Le operazioni di voto verranno sospese stasera alle 23, per riprendere domattina alle 7 e concludersi domani sempre alle 23.





Elezioni a Vibo: hanno votato Muzzopappa e Murabito

Al voto anche Vibo Valentia, l’unico capoluogo di provincia calabrese chiamato a rinnovare il proprio sindaco. Dei quattro candidati, il primo a votare è stato Francesco Muzzopappa, avvocato ed espressione del centro, che si è presentato nella sezione 24 istituita nella scuola Buccarelli intorno alle 17 di oggi. Ha votato nel tardo pomeriggio invece Marcella Murabito, candidata per Rifondazione Comunista, presso il seggio numero 17 disposto presso l’istituto magistrale Vito Capialbi. Voteranno domani, invece, i restanti due candidati Roberto Cosentino, supportato dal centrodestra, ed Enzo Romeo, espressione del fronte progressista.