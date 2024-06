Statale 106 Sibari-Rossano, la protesta contro gli espropri alimenta la tensione

il “nodo” infrastrutture

CORIGLIANO ROSSANO Esplode la protesta per gli espropri per il tratto della Statale 106 Sibari-Rossano: sul piede di guerra proprietari terrieri, associazioni e in parte l’amministrazione comunale di Corigliano Rossano. A riferirlo è la “Gazzetta del Sud”, evidenziando tuttavia che l’interesse pubblico avrà comunque la prevalenza sia sull’interesse dei privati sia su quello delle pubbliche amministrazioni. A ribadirlo è stato l’ingegnere Silvio Canalella, responsabile delle nuove opere di Anas Calabria, che ha fornito aggiornamenti significativi sul controverso progetto stradale Sibari-Corigliano-Rossano. Il prossimo giovedì 13 si terrà anche la conferenza di servizi prevista inizialmente per il 28 maggio ed era stata spostata su richiesta della Regione Calabria: sono stati, nel frattempo, raccolti e valutati tutti i pareri necessari per formulare un giudizio univoco e, intanto, è arrivato anche l’ok alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale.





