Europee, a sinistra vince il “Modello Riace”: buone le performance dei dem calabresi

il risultato

LAMEZIA TERME Il Partito democratico è il quarto più votato in Calabria alle Elezioni Europee 2024. Quando mancano una decina di sezioni alla fine del conteggio delle preferenze, i dem sfiorano il 16% con oltre 101.550 voti. Nel dettaglio, l’ex sindaco di Bari Antonio Decaro si conferma leader assoluto con 25.172 voti, subito dietro Lucia Annunziata 24.424 preferenze. La calabrese più votata è l’ex sardina Jasmine Cristallo con 16.501 voti. Segue Sandro Ruotolo (13.693) e l’altro calabrese Luigi Tassone con 13.627 preferenze. Mentre nel centrodestra, eccezion fatta per Fdi dove stravince Meloni, in casa Pd i “calabresi” vengono superati dai big nazionali.

Nel centrosinistra fa notizia l’exploit (inatteso) di Avs, con Mimmo Lucano campione di preferenze, ben 23.160 i voti ottenuti dall’ex sindaco di Riace. Distaccata, in seconda posizione, Maria Pia Funaro: ex vicesindaca di Cosenza che ha ottenuto 7.056 preferenze.