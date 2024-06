Europee, i big non sfondano in Calabria. Tajani, Vannacci e Patricello battuti dai candidati calabresi

l’analisi

LAMEZIA TERME Derby interni ai principali partiti di centrodestra nella corsa alle Europee. I candidati calabresi superano i big, tranne in Fdi dove l’effetto Giorgia Meloni contamina anche la nostra regione. Denis Nesci è vicino alle 29mila preferenze (28.866 i voti con scrutinio ancora in corso), Luciana De Francesco invece si attesta al terzo posto con poco meno di 15mila preferenze e Ersilia Amatruda si ferma ad oltre 6.600 preferenze. In casa Forza Italia, l’uragano Giusi Princi sbaraglia la concorrenza ed ottiene 64.168 voti, distaccando il segretario Antonio Tajani fermo a 41.929 e Fulvio Martusciello con 16.692 preferenze. Ottimo il risultato ottenuto dal calabrese Riccardo Rosa, espressione di Noi Moderati, forte di 11.478 consensi. Nella Lega, il generale Vannacci (8.136) viene superato dalle ottime performance del presidente del Consiglio regionale calabrese Filippo Mancuso ben oltre le 21.650 preferenze mentre la parlamentare Simona Loizzo conquista 14.437 voti. Distaccato Aldo Patricello fermo a 6.421 preferenze. (f.b.)