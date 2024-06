Europee, Gasparri: «Per FI risultato grandioso». Donzelli: «Governo più forte»

le dichiarazioni

Quello di Fi è un «risultato grandioso, migliore delle Europee del 2019 e superiore alle Politiche. È il risultato più clamoroso di queste elezioni: tutti ci avevano dato per morti, eravamo dati allo zero per cento, ho dovuto convincere tanti giornalisti che avremmo superato il 4%».

Lo ha detto il presidente dei senatori di Fi, Maurizio Gasparri, in collegamento con Porta a Porta, su Raiuno. «Il centrodestra – ha aggiunto – ha numeri con cui rivincerebbe le elezioni. Sfido Boccia a portare domani in Senato tutti insieme Stati Uniti d’Europa, Azione, M5s, Avs, a dichiarare al paese che sono tutti uniti, se ci riesce gli pago dieci cene per dieci sere. Si detestano».

«Mentre in tutta Europa i governi hanno risentito della crisi internazionale, delle difficoltà economiche ed escono da queste elezioni un po’ in affanno, il governo italiano esce forte da queste elezioni. Non solo FdI, anche gli alleati sono andati bene e tutto il centrodestra ne esce più forte». Così il responsabile organizzativo di FdI, Giovanni Donzelli, parlando con i cronisti al comitato elettorale di FdI. «Abbiamo visto come il buon governo di Giorgia Meloni ha contagiato il resto Europa, hanno capito che la destra può portare il buon governo e questo è un risultato importante», aggiunge.