Europee, in Calabria record di schede bianche e nulle

i dati

VIBO VALENTIA E’ record di schede bianche e nulle per le elezioni europee in Calabria. A Vibo Valentia e provincia, su un totale di 212 sezioni, le schede bianche sono infatti ben 4.589, mentre le schede nulle sono state 2.899 (votanti 62.862 pari al 39,47% su 159.248 elettori). A Crotone, su un totale di 211 sezioni le schede bianche per le Europee sono state 2.036, mentre quelle nulle sono 1.548 (votanti 46.638, pari al 33,82%, su 137.886 elettori). A Cosenza e provincia su un totale di 882 sezioni, le schede bianche sono state ben 19.110, mentre quelle nulle si attestano a 12.143 (votanti 297.418, pari al 44,95%, su 661.706 elettori). A Catanzaro e provincia su 425 sezioni le schede bianche sono state 3.430, le schede nulle 3.883 (votanti 119.877 su 325.363 elettori). A Reggio Calabria e provincia su 676 sezioni le schede bianche sono 6.339, quelle nulle 6.873 (votanti 178.684 pari al 38% su 466.786 elettori).

