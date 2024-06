Lega Calabria, un passo avanti e due indietro. Partito diviso e Forza Italia fuori portata

elezioni europee

LAMEZIA TERME Come un granchio: un passo avanti, due indietro… Il saldo è positivo sul piano numerico, rispetto alla debacle del 2022, ma sul piano politico il discorso cambia completamente, e vira al negativo. Alle elezioni europee in Calabria la Lega raggiunge il 9,2%, migliorandosi rispetto al voto delle Politiche di un anno e mezzo fa, ma vede aumentare la propria distanza sia da Fratelli d’Italia, cresciuta in maniera esponenziale anche nella nostra regione, sia (soprattutto) da Forza Italia. E soprattutto la dinamica elettorale dà il senso di un partito, il Carroccio, che non è riuscito a fare squadra in questa tornata elettorale dividendosi in modo verticale nel sostegno ai propri “big” in corsa: il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, e la parlamentare Simona Loizzo. Un derby, quello che tra Mancuso e la Loizzo, che in palio – almeno nelle loro recondite intenzioni – aveva la futura leadership della Lega Calabria: ad aggiudicarselo è stato Mancuso, almeno nella conta dei voti (oltre 2mila per Mancuso, oltre 16 per la Loizzo). Ovviamente fioccano i retropensieri, le “letture” su chi aiutava chi – si vocifera di un Mancuso sostenuto tra gli altri dal deputato Domenico Furgiuele, dall’ultima new entry nel Carroccio, Katya Gentile, e dal consigliere regionale Pietro Molinaro – ma al di là delle letture resta il dato di un partito che non è riuscito a compattarsi, nonostante la scelta del leader Matteo Salvini di “commissariarlo” per le elezioni con il deputato pugliese Rossano Sasso. Certo, i candidati calabresi hanno tenuto a debita distanza il generale campione dell’ultra-destra Roberto Vannacci (per lui nella regione poco più di 8mila preferenze) ma non hanno fatto rete né corsa comune. Né loro né il resto del Carroccio calabrese, storicamente sgovernato e rissoso a livello regionale e oggi ancora di più.

La sfida (persa) contro Forza Italia

Ad aggravare il quadro anche la sensazione di aver perso il “braccio di ferro” imbastito – anche abbastanza platealmente – con Forza Italia e con il governatore Roberto Occhiuto, che ha raccolto il guanto di sfida vendicandosi con un’entrata a piedi uniti su un tema “bandiera” della Lega, quello delle concessioni balneari: con quella delibera che di fatto sostiene i Comuni nelle proroghe Occhiuto – spiegano diversi analisti politici – si è insinuato nelle debolezze della Lega, e proprio nel giorno della visita in Calabria di Salvini, suscitando le piccate reazioni dei big salviniani, dal “Capitano” al sottosegretario Claudio Durigon e allo stesso Sasso. Il saldo positivo delle Europee rispetto a 5 anni fa va sicuramente ascritto all’apporto dei due nuovi acquisti, i consiglieri regionali Gentile e Giuseppe Mattiani, ma questo è servito ad accrescere il peso numerico ma non quello politico alla Regione. Alla Cittadella e a Palazzo Campanella sicuramente ci saranno movimenti tellurici ma – spiegano fonti qualificate – lato Giunta il Carroccio non andrà oltre la postazione che già ha mentre lato Consiglio dovrà sgomitare per mantenere lo status quo, considerando che Fratelli d’Italia adesso farà la voce più grossa di quanto ha fatto finora e Forza Italia punterà a riequilibrare le presidenze di commissione. Quanto al partito, si dovrà capire anche come finisce il prevedibile “redde rationem” a Roma dopo il sorpasso di Forza Italia: ma tra i salviniani calabresi già si parla di un nuovo commissario o anche di un congresso. Intanto, per ora, Mancuso sorride… E’ uno dei pochi a poterlo fare in Calabria… (a.cantisani@corrierecal.it)

