Mangialavori: «Risultato straordinario di Forza Italia, lavoro costante negli anni»

elezioni europee

LAMEZIA TERME «Il dato nazionale era quello che ci aspettavamo di ottenere: abbiamo lavorato in silenzio per un anno restando tutti compatti e lavorando in maniera sincrona. Il nostro risultato è il frutto di una classe dirigente nazionale eccezionale, e a livello regionale ancora di più, guidati ottimamente da Tajani, che ha l’esperienza giusta per far dare a Forza Italia il suo grande contributo anche nello scenario europeo». Lo ha detto il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori, di Forza Italia, ospite della diretta elettorale de “L’altro Corriere Tv”. Per Mangialavori quello di Forza Italia Calabria alle Europee «è un risultato straordinario, in linea con tutti i risultati che da qualche anno a questa parte riportiamo e che sono ancora migliorati. Un lavoro ineccepibile di una squadra, guidata ora da Cannizzaro insieme al presidente Occhiuto con il contributo di tutti noi. Non viviamo il partito come una cosa personale. Un risultato straordinario, il nostro secondo posto è un primo posto, è il segno di un lavoro costante sul territorio. Complimenti per come Occhiuto e a Cannizzaro hanno gestito questa fase. Certi dati – afferma il parlamentare azzurro – si raggiungono se si lavora giorno per giorno sul territorio, non si raggiungono per spot. Il dato della nostra candidata Princi poi è segno di radicamento territoriale, al quale vanno aggiunti la preparazione di Giusi, la sua competenza e la sua azione, e il contributo e la passione di tutto il partito». Quanto ai futuribili assetti in Giunta, per Mangialavori «sono valutazioni che spettano al presidente Occhiuto, che è assolutamente in grado di gestire la situazione». Mangialavori ricorda poi «i segnali di vicinanza alla Calabria da parte del governo, per la capacità di Occhiuto di relazionarsi con il livello nazionale e per il nostro lavoro in Commissione Bilancio e alla Camera. Il partito nazionale di Forza Italia poi ha riconosciuto alla Calabria un ruolo di primo piano e non poteva essere diversamente visti i risultati: va dato merito al presidente Berlusconi ieri e al segretario Tajani oggi di riconoscerci questo ruolo».

