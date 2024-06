Sinner ufficialmente numero 1 al mondo. Paolini settima

tennis

ROMA Pubblicate le classifiche del ranking Atp, Jannik Sinner è ufficialmente il numero 1 del tennis mondiale. L’italiano precede lo spagnolo Carlos Alcaraz che con la vittoria del Roland Garros supera Novak Djokovic. Al quarto posto Alexander Zverev che precede di poco il russo Daniil Medvedev. Più indietro, con posizioni invariate, Andrey Rublev, Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Alex de Minaur, Grigor Dimitrov. Sono otto gli azzurri tra i primi 100 al mondo.

Gli altri italiani in classifica

Dopo Sinner ci sono Lorenzo Musetti (30), Matteo Arnaldi (34), Luciano Darderi (41), Flavio Cobolli (50), Lorenzo Sonego (58), Luca Nardi (73), Matteo Berrettini 95). Esce dalla top 100 Fabio Fognini (102). In crescita quasi tutti gli altri azzurri nella top 200: Stefano Napolitano, Matteo Gigante, Francesco Passaro, Giulio Zeppieri, Mattia Bellucci, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli.



Wta, Paolini ufficialmente numero 7 al mondo



Jasmine Paolini è ufficialmente numero 7 del ranking Wta. La toscana è la quinta italiana nella storia ad entrare nella top ten. La classifica è guidata dalla polacca Iga Swiatek, dominatrice dell’ultimo anno con un punteggio al momento irraggiungibile per le inseguitrici. Alle sue spalle la giovane statunitense Coco Gauff che per pochi punti ha superato la bielorussa Aryna Sabalenka. Più distaccate Elena Rybakina, Jessica Pegula, Marketa Vondrousova. Paolini che ha scalato otto posizioni precede Qinwen Zheng, Maria Sakkari, Ons Jabeur. Tra le azzurre in recupero Elisabetta Cocciaretto (+8) ora 43ma, davanti a Lucia Bronzetti 68ma, Sara Errani 88ma (+7) e Martina Trevisan 90ma. Balzi in avanti Lucrezia Stefanini 153ma (+16) e Nuria Brancaccio 262ma (+15). Più indietro Giorgia Pedone, Silvia Ambrosio, Camilla Rosatello.

