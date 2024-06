Alla sbarra gli imputati dell’inchiesta “Eureka”: a Locri al via il processo

l’udienza

LOCRI È iniziato questa mattina a Locri il processo con rito ordinario scaturito dall’inchiesta “Eureka” della Dda di Reggio Calabria. Sono 32 le persone rinviate a giudizio. Durante l’udienza sono state riproposte dalle difese le questioni preliminari di competenza territoriale e riguardanti la formulazione di alcuni capi di imputazione, riproposti anche gli abbreviati condizionati rigettati. Il collegio giudicante (presidente Vitale, a latere Bonato e Trogu) scioglierà la riserva nel corso della prossima udienza fissata per il 18 giugno.

L’inchiesta

L’inchiesta, scattata nel maggio 2023, ha visto la cooperazione delle Dda di Reggio Calabria, Milano e Genova, degli investigatori di Germania, Belgio e Portogallo e ha smantellato un’organizzazione transnazionale dedita al riciclaggio, al traffico di droga e armi in tutto il mondo, colpendo in particolare le cosche Nirta-Strangio di San Luca e Morabito di Africo. Un’operazione particolarmente complessa non solo per il numero dei provvedimenti eseguiti, ma anche per l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente individuata, i sequestri di denaro e la rete associativa transnazionale sviluppata tra Italia, Germania, Belgio, Portogallo. Tonnellate di cocaina e milioni di euro per un giro dalle «risorse finanziarie importantissime». L’inchiesta, secondo quanto emerso, ha toccato i livelli più alti dell’organizzazione criminale, permettendo anche di ricostruire la fuga e la latitanza del super boss Rocco Morabito detto “Tamunga” dopo la fuga dal carcere di Montevideo, in Uruguay, nel 2019. (m.r.)

I nomi:

BARTOLO Antonio Stefano;

BRUZZANITI Domenico;

COSTANZO Maurizio;

CRISTIANO Saverio;

CRUGLIANO Gennaro;

CRUGLIANO Daniele;

DI PIANO Michele;

DISTEFANO Carmelo;

GIAMPAOLO Antonio;

GIAMPAOLO Gianluca;

GIAMPAOLO Sebastiano;

GIORGI Caterina;

GIORGI Domenico;

GIORGI Francesco;

GIORGI Giuseppe;

GIORGI Sebastiano;

LEANDRO Valerio;

MAMMOLITI Sebastiano;

MARIA Teresa;

MICCHIA Giuseppe;

MINICHINO Antonio;

MRDEZA Antun;

NIRTA Francesco;

OLIVERIO Donato;

PALUMBO Antonio Fausto;

PERRE Francesco;

PERRE Paolo;

PORFIDA Vincenzo;

PROSSOMARITI Pasquale;

SCIDONE Giuseppe;

SIGNATI Francesco;

SPANO’ Nicolino Maria.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato