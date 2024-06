Europarlamento, il Viminale pubblica l’elenco (provvisorio) degli eletti – NOMI

il dopo elezioni

ROMA Il ministero dell’Interno ha pubblicato l’elenco degli europarlamentari eletti in Italia. Si tratta di dati ancora provvisori, precisa il Viminale, sia perché la proclamazione ufficiale dei risultati è prerogativa degli uffici elettorali territoriali competenti., ma anche per la mancanza dei risultati di 78 sezioni della Circoscrizione III, dei voti di lista di una sezione di un comune della Circoscrizione IV e per la mancanza di notizie su eventuali “opzioni”, incompatibilità, surroghe e rettifiche. Ecco comunque i 76 europarlamentari che al momento risultano eletti in Italia, 4 dei quali – Giusi Princi, Denis Nesci, Mimmo Lucano e Pasquale Tridico – sono calabresi:

Per Fratelli d’Italia: Carlo Fidanza, Mario Mantovani, Giovanni Crosetto, Lara Magoni, Pietro Fiocchi, Mariateresa Vivaldini, Paolo Inselvini, Elena Donazzan, Stefano Cavedagna, Sergio Berlato, Alessandro Ciriani, Daniele Polato, Piergiacomo Sibiano, Nicola Procaccini, Marco Squarta, Carlo Ciccioli, Antonella Sberna, Francesco Torselli, Alberico Gambino, Francesco Ventola, Denis Nesci, Michele Picaro, Chiara Gemma, Giuseppe Milazzo e Ruggero Razza. Per il Partito democratico: Cecilia Strada, Giorgio Gori, Alessandro Zan, Irene Tinagli, Brando Benifei, Stefano Bonaccini, Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Dario Nardella, Matteo Ricci, Nicola Zingaretti, Camilla Laureti, Antonio Decaro, Lucia Annunziata, Raffaele Topo, Pina Picierno, Sandro Ruotolo, Georgia Tramacere, Giuseppe Lupo, Marco Tarquinio. Per Forza Italia: Herbert Dorfmann, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Fulvio Martusciello, Giuseppina Princi, Edmondo Tamajo, Marco Falcone e Flavio Tosi (ancora in attesa di conferma). Per il Movimento 5 stelle: Gaetano Pedullà, Sabrina Pignedoli, Carolina Morace, Pasquale Tridico, Valentina Palmisano, Mario Furore, Giuseppe Antoci e Gianluca Ferrara. Per la Lega: Roberto Vannacci, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Angelo Ciocca, Paolo Borchia. In attesa di conferma legata alla scelta del generale Vannacci: Aldo Patriciello, Anna Maria Cisint, Silvia Sardone, Susanna Ceccardi. Per Alleanza Verdi e Sinistra: Ilaria Salis, Mimmo Lucano, Ignazio Marino. In attesa di conferma legata alla scelta di Salis e Lucano: Francesco Borrelli, Leoluca Orlando, Benedetta Scuderi e Cristina Guarda.

