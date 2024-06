A San Luca arriva il commissario prefettizio: Rosario Fusaro alla guida del Comune

la nomina

SAN LUCA Si è aperta ufficialmente la fase di commissariamento nel Comune di San Luca, dove ormai l’ex sindaco Bruno Bartolo ha lasciato la fascia tricolore e affidato la guida dell’ente al nuovo commissario Rosario Fusaro. Nominato dalla prefetta di Reggio Calabria Clara Vaccaro, Fusaro, 60 anni, reggino, dirigente dell’area “Ufficio Amministrativo Contabile” della Prefettura, è stato alla guida di diversi enti pubblici. Adesso è stato affidato a lui il comune aspromontano, più volte commissariato in passato per infiltrazioni mafiose, ma che questa volta affronta la fase di commissariamento a seguito del mancato voto per l’assenza di candidati. Una decisione sofferta quella di non ripresentarsi per Bruno Bartolo, 75 anni, infermiere in pensione, eletto nel 2019 con la lista “San Luca ai sanluchesi”, con 1.263 voti, il 90% delle preferenze. «Non mi sono candidato perché non sono stato aiutato dallo Stato nel corso del mio quinquennio», aveva spiegato l’ormai ex sindaco nel corso dell’incontro pubblico con la cittadinanza per fare il punto dei cinque anni alla guida del Comune. E in assenza di altri candidati il comune sarà guidato dal commissario prefettizia in attesa della prossima tornata elettorale. (m.r.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato