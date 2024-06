Cittanova, la lista del candidato Bovalino: «Grazie a chi ci ha dato fiducia, saremo opposizione attiva e propositiva»

la nota

«Nel tempo breve che ci separa dallo spoglio elettorale e a 24 ore dal passaggio di consegne del Primo cittadino, desideriamo ringraziare calorosamente i cittadini di Cittanova che ci hanno dato fiducia». Lo scrive in una nota la lista civica “Spazio civico Cittanova” a sostegno del candidato sindaco Domenico Bovalino. «Durante la campagna elettorale, abbiamo scelto di parlare schiettamente e liberamente, e la vostra partecipazione ha dimostrato che tracciare una nuova strada, lontana da schemi preconfezionati, è non solo possibile, ma anche necessario. Il risultato elettorale ha collocato Spazio Civico Cittanova all’opposizione in questa nuova fase politica della nostra città. Questo non può che rafforzare la nostra determinazione. Domenico Bovalino e Mariagrazia Sergi, i nostri due consiglieri eletti grazie ai 1459 voti ricevuti, rappresenteranno con forza e integrità tutto il gruppo che in questi mesi ha costruito le basi di un nuovo modo di fare politica. Una politica caratterizzata dal dialogo, dalla trasparenza e dalla voglia di cambiamento».

«Saremo opposizione attiva e propositiva»

«A tutti i cittadini, non solo al 26,15% dei votanti che hanno scelto il metodo di Spazio Civico, diciamo chiaramente che saremo puntuali e rigorosi nel rappresentare il ruolo che la democrazia ci ha assegnato. Non saremo mai un’opposizione passiva, ma attiva e propositiva, pronta a costruire per e con Cittanova, garantendo la crescita e il benessere della nostra città. Spazio Civico non è solo una forza politica, ma un movimento nato dalla volontà di riportare la politica al servizio dei cittadini, perciò continueremo a dialogare fuori dall’aula, a lavorare tra la gente, a programmare e progettare, per generare quel cambiamento che riteniamo ancora urgente per Cittanova e i Cittanovesi. Il nostro impegno, oltre a quello di vigilare e proporre, sarà quello di essere una voce chiara e forte in difesa degli interessi della nostra comunità tutta, perché Spazio Civico è nato per crescere nel tempo, per costruire un futuro migliore per Cittanova, un futuro che rispecchi i desideri e le necessità di tutti i suoi cittadini. Al Sindaco Domenico Antico e alla nuova Amministrazione auguriamo buon lavoro».