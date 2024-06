Irto: «In atto il bavaglio al Parlamento e alla democrazia»

il commento

«Abbiamo protestato alzando dei cartelli in Aula, poi siamo usciti. È già in atto il bavaglio al Parlamento e alla democrazia: il Senato ha approvato l’elezione diretta del presidente del Consiglio, ma nel ddl sul premierato non è previsto come debba avvenire e sul punto si rinvia a una legge che ancora non c’è. Inoltre, entro il 18 giugno, il governo Meloni vuole chiudere la partita sul provvedimento e la maggioranza di centrodestra obbedisce senza fiatare. Noi continueremo a contestare questa riforma vergognosa». Lo scrive su Facebook il segretario del Pd calabrese, Nicola Irto.