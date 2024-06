Cosenza, domani la presentazione di Ursino e Delvecchio

calcio serie b

COSENZA Verranno presentati domani alla stampa Giuseppe Ursino e Gennaro Delvecchio, rispettivamente nuovi direttore generale e direttore sportivo del Cosenza calcio. La conferenza stampa si terrà alle 12 nella sala stampa Bergamini dello stadio “San Vito Gigi Marulla”. Per i giornalisti quella di domani sarà l’occasione giusta per sapere quali sono i piani del club rispetto alle posizioni di Gennaro Tutino (entro domani sera il Cosenza calcio potrà far valere il diritto di riscatto sul Parma) e William Viali, tecnico ancora non certo di restare in rossoblù dopo l’addio del ds Roberto Gemmi e qualche richiesta dalla serie B e dalla A.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato