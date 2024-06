L’Inps in ascolto, la nuova governance punta sul territorio

l’iniziativa

CATANZARO Con questa iniziativa prende il via la campagna d’ascolto del personale e della dirigenza da parte della nuova Governance dell’INPS, un’attività che si propone di valorizzare e migliorare le relazioni interne con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più qualificato ai cittadini. L’Istituto – il più grande Ente previdenziale d’Europa – infatti, attualmente eroga 440 diversi servizi socio-assistenziali e previdenziali a una platea di 42 milioni di utenti attraverso una rete capillare di 671 sedi e sportelli in tutto il territorio nazionale. A Catanzaro, nella sede della Direzione regionale dell’INPS, alla presenza del Direttore regionale Giuseppe Greco, il Presidente Gabriele Fava e il Direttore Generale Valeria Vittimberga hanno incontrato il personale (presenti anche il Direttore centrale delle risorse umane Giuseppe Conte; il Direttore Generale vicario e Direttore centrale entrate Antonio Pone, il Direttore centrale per la comunicazione Diego De Felice). Il confronto con gli oltre 1000 dipendenti – sia in presenza che collegati dalle sedi provinciali – è stato preceduto da quello con le rappresentanze sindacali. Durante la riunione sono stati anche sottolineati gli importanti risultati raggiunti dall’Istituto nella regione: nel dettaglio, da gennaio, a titolo esemplificativo, sono state lavorate 358.160 domande di prestazioni pari al 5,23% del dato nazionale e 4.475 Naspi (3,13%). Inoltre, il grande numero di richieste di lavoro inserite sulla piattaforma SIISL, quasi 24mila, in una regione dal contesto sociale così difficile, può essere letto come una volontà di riscossa e di partecipazione al tessuto economico-produttivo del sistema Paese, al di là della mera assistenza. In questo senso, la Direzione regionale ha raggiunto un indice sintetico di ‘valore pubblico’ del 5,43%, più del doppio della media nazionale pari al 2.26%. “Le persone, i cittadini-utenti innanzitutto, ma anche i dipendenti dell’Istituto, la nostra vera forza, sono al centro della mia visione dell’INPS. I cambiamenti a seguito della digitalizzazione impongono un ripensamento delle relazioni interne e con gli stakeholder. La parola chiave che accompagnerà tutto il nostro mandato è ‘ascolto’. La scelta della Calabria non è stata casuale. Abbiamo voluto cominciare da qui per dare un segnale forte al Paese, da un territorio complesso e con tante criticità in cui l’INPS rappresenta una presenza strategica dello Stato”, ha affermato il presidente INPS Gabriele Fava. “I risultati sull’operatività nei primi mesi del 2024 sono molto soddisfacenti e sono un chiaro indicatore che stiamo andando nella giusta direzione. Non è un punto di arrivo ma un incentivo a fare sempre meglio. Questi obiettivi sono stati raggiunti anche grazie allo spirito di squadra e alla passione profusa da tutti i colleghi”, ha aggiunto il Direttore generale dell’INPS Valeria Vittimberga. “Al di là dei numeri positivi della produzione voglio evidenziare che il nostro obiettivo rimane quello di avvicinare sempre più l’INPS al cittadino e proprio per questo saremo sempre disponibili alla sperimentazione e all’innovazione, a partire dalla rivoluzione che il cosiddetto ‘metaprocesso’ porterà nell’Istituto”, ha sottolineato il Direttore regionale Giuseppe Greco, “Ringrazio il presidente Fava e il direttore generale Vittimberga che hanno scelto la Calabria per la prima visita ufficiale sul territorio”.

