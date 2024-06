Al via il Nuvola Comics, il primo festival del fumetto di Catanzaro – FOTO

l’evento

CATANZARO «Questo è l’inizio di un percorso, non so dove arriveremo, ma partiamo da qui, con gli stand, con i sorrisi dei ragazzi, con l’allegria che porta il fumetto. Abbiamo voluto dare uno spazio importante al fumetto giapponese che attira tanto i più giovani. Allo stesso tempo siamo rimasti all’interno del nostro territorio, con un ricordo a Gianni De Luca, che partì da Gagliato per diventare uno dei maggiori interpreti del fumetto italiano. Ci dobbiamo godere queste tre giornate cercando di coinvolgere quanta più gente possibile, perché è veramente un’iniziativa bella per la nostra città». E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita a margine della inaugurazione del “Nuvola“, il primo festival del fumetto, del gioco e dell’arte che animerà il complesso monumentale del San Giovanni fino a domenica 16 giugno. Questa mattina dopo un breve saluto istituzionale – da parte del sindaco Fiorita, dell’assessora alla cultura Donatella Monteverdi, del dg della fondazione Politeama Aldo Costa e del direttore artistico di Nuvola, Emiliano Lamanna – la rassegna si è aperta con l’inaugurazione del Nuvola Expo, la mostra divisa in cinque sezioni più un omaggio a Mimmo Rotella ospitata nell’area museale.





Gli incontri

La kermesse è proseguita nel chiostro, l’area talk del complesso monumentale, con la presentazione di “Bulloni”, la serie di narrativa illustrata ideata da Giacomo Pucci per la Round Robin Editrice giunta al suo sesto volume. Dinnanzi ad una platea composta da oltre 50 studenti delle scuole cittadine, l’autore Pucci e i relatori Davide Lamanna e Vincenzo Merante, hanno affrontato con professionalità e la giusta dose di leggerezza temi tutt’altro che semplici, come bullismo, razzismo e disabilità. La serie Bulloni, infatti, è stata pensata per avvicinare i baby lettori ai libri, facendoli divertire, ma al tempo stesso, imparare a capire la realtà che li circonda. Nel pomeriggio a Nuvola è stata la volta della presentazione dell’acclamata Graphic Novel della giornalista catanzarese Luciana Cimino “Nellie Bly”, pubblicata da Tunué nel 2019 con la prefazione di David Randall e i disegni di Sergio Algozzino. Il lavoro ha raggiunto gli Stati Uniti per Abrams nel 2020, conquistando la top ten delle biblioteche pubbliche nel 2021, ed è stato tradotto in Francia nel 2019, Russia nel 2022 e Spagna nel 2023. L’autrice ha dialogato con le giornaliste Maria Rita Galati e Terri Boemi affrontando le tematiche relative al ruolo della donna nel mondo del lavoro e nel giornalismo in particolare. A seguire, sempre nel chiostro dove è stato installato un ledwall 4×2, è stata la volta Vincenzo Filosa, maestro tra i maggiori divulgatori del Manga e del Fumetto alternativo giapponese in Italia. Filosa ha presentato la sua ultima opera “Il Saraceno”, candidato nella categoria “Migliore Sceneggiatura” ai Premi Micheluzzi. La prima giornata del festival si è conclusa con il gioco del Mercante in Fiera Calabrese. Il mazzo, la serie di 40 carte illustrate realizzato da Luca Viapiana, è stato proiettato sul ledwall ma per ottenere una o più carte e sperare nella vittoria dei premi finali, i partecipanti sono stati chiamati a risolvere gli indovinelli scritti dal poeta Achille Curcio e decantati dall’attore catanzarese Enzo Colacino, nelle vesti del mercante.

Il programma di domani

Nuvola comics proseguirà domani alle ore 10 quando è in programma il workshop di Chiara Abastanotti “A scuola di fumetto”. Docente di Fumetto alla Scuola Internazionale di Comics di Brescia e con all’attivo numerosi premi e collaborazioni con rinomate case editrici e riviste internazionali, Abastanotti unisce disegno, teatro, musica e attivismo nelle sue opere. a seguire alle 11.30 si terrà la presentazione della graphic novel edita Beccogiallo “Pertini fra le nuvole” con la presenza degli autori Elettra Stamboulis e Gianluca Costantini. L’opera descrive un Sandro Pertini versatile e citazionista, seduto su una nuvola in un dialogo serrato con Andrea Pazienza: è l’espediente pop per ripercorrere la vita e l’impegno politico di un indimenticabile uomo, politico, partigiano. A dialogare con gli autori saranno don Giacomo Panizza fondatore della comunità progetto sud, il giornalista Andrea Mazzotta e lo storico Salvatore Bullotta. Alle 16, invece, si terrà la presentazione di 38esimo parallelo, il progetto editoriale a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti. Alle 18 il programma prevede l’incontro dedicato alla graphic novel “Lea Garofalo, una madre contro la ‘ndrangheta” con l’autrice Chiara Abastanotti. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Giulia Veltri e vedrà la partecipazione di Elvira Iaccino (Libera Catanzaro) e Deborah Cartisano (Libera Locride). La seconda giornata del Nuvola si chiuderà con la presentazione di “Vento di libertà” la graphic novel di Lelio Bonaccorso che racconta una saga familiare piena d’amore, orgoglio, desiderio di rivalsa e di libertà in una Sicilia medievale provata dal dominio angioino.