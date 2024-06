Il Cosenza riscatta Gennaro Tutino, ora è ufficiale. Addio a Viali – VIDEO

l’annuncio

COSENZA Gennaro Tutino è stato riscattato dal Cosenza calcio. La notizia è stata rivelata poco fa a inizio della presentazione alla stampa del duo Ursino-Delvecchio (nuovi dg e ds del club). Il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, ha aperto la conferenza stampa così: «La stagione appena conclusa è stata positiva, ma abbiamo avuto qualche criticità e come da nostra abitudine abbiamo avviato percorsi nuovi. Siamo in presenza del Dg Ursino, di lui sono “innamorato” da circa tre anni. Quest’anno ha detto si e per noi è importantissimo. Lo stesso discorso vale per Gennaro Delvecchio, un giovane che ha voglia ed ha una esperienza importante. Mi ritengo soddisfatto e mi auguro vi sia un miglioramento del percorso avviato in questi anni». Il patron poi sgancia la bomba: «Abbiamo riscattato Gennaro Tutino». E scatta l’applauso della sala stampa. «La società è pronta per fare questo passo». Prima di salutare Guarascio saluta il Ds Gemmi, «per i due anni vissuti insieme». E sul tecnico William Viali il dg Ursino ha confermato l’addio «L’allenatore non è più Viali, voleva due anni di contratto e il presidente li ha offerti ma l’allenatore ha detto di non essere motivato. Eravamo d’accordo tutti e tre, ma lui no».