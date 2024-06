Europei 2024, questa sera Italia-Albania

l’analisi

ROMA Italia-Albania è la partita di Edy Reja. Il 78enne tecnico goriziano, commissario tecnico della Nazionale albanese dal 2019 al 2022, è pronto a viverla dalla tribuna del Westfalenstadion di Dortmund. E’ stato invitato dal presidente della Federcalcio albanese Armand Duka e oggi raggiugerà la Germania da Tirana con un volo charter in cui troveranno posto anche alcuni giocatori dell’Albania che parteciparono agli Europei del 2016 in Francia. «Ho dato l’anima per l’Albania, che ha meritato di arrivare fin qui, battendo Polonia e Repubblica Ceca. Non sarà facile per l’Italia». «Tifo per gli azzurri, ma sarei contento di vedere l’Albania fare una bella figura». «L’Albania è cresciuta molto in questi ultimi anni. Dal punto di vista tecnico, grazie alla presenza di una decina di giocatori nel campionato italiano, ma anche come Federazione».