Atto aziendale “Dulbecco” di Catanzaro, ritirate le dimissioni della Scuola di Medicina

la vicenda

CATANZARO “Dopo la dettagliata ed esaustiva relazione del Magnifico Rettore sulla proposta di atto aziendale, largamente condivisa dai numerosi docenti presenti in un’affollatissima riunione dedicata proprio al suddetto argomento, i colleghi componenti della Scuola di Medicina hanno prontamente ritirato le dimissioni presentate il 12 giugno scorso. Unica eccezione è il Prof. Gnasso le cui dimissioni sono state prontamente accolte dal Rettore. Le dimissioni dal Consiglio della Scuola di Medicina, presentate dai Professori Luzza, Mastroroberto e Pujia, sono state considerate irricevibili in quanto gli stessi professori, finché rimangono in carica come Direttori di Dipartimento, sono membri di diritto della Scuola di Medicina”. Lo riporta una nota dell’Università di Catanzaro con riferimento alle recenti polemiche sull’atto aziendale dell’azienda ospedaliera universitaria “Dulbecco”.

