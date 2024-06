Naufragio al largo della Calabria, trovati altri tre corpi: in totale sono sei i migranti ritrovati in mare

la tragedia

ROCCELLA JONICA Altri tre corpi sono stati recuperati dalla Guardia costiera, a quanto si apprende, nella zona del naufragio di ieri nel mar Jonio di una barca a vela che era partita 8 giorni prima dalla Turchia. Altri tre cadaveri erano stati prelevati dalle acque in precedenza. Ora sono dunque 6 in tutto i corpi recuperati, come anticipato dal Corriere della Calabria. I superstiti – 11, sbarcati ieri a Roccella Ionica – avevano parlato di una sessantina di dispersi.

