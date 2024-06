l’annuncio

Giuseppe Magalini è il nuovo ds del Bari. L’annuncio è arrivato con un comunicato pubblicato sul sito del club pugliese. «SSC Bari dà il benvenuto a Giuseppe Magalini, nuovo Direttore Sportivo biancorosso», si legge nella nota, in cui si specifica che l’accordo legherà il dirigente al Bari «fino al giugno 2026 con opzione per un ulteriore anno in caso di promozione». Magalini arriva in Puglia dopo due anni al Catanzaro con cui ha conquistato la promozione in Serie B nella stagione 2022-2023.