Spari contro cantiere Anas nel Vibonese, Cisal: «Gesto vile»

la condanna

VIBO VALENTIA «Condanniamo il vile gesto compiuto la scorsa notte contro un cantiere Anas lungo la Trasversale delle Serre nel territorio comunale di Vazzano, nel Vibonese. Siamo sicuri che le forze dell’ordine e la magistratura riusciranno, in tempi celeri, a individuare esecutori e mandanti di questo attacco criminale contro le imprese impegnate, i lavoratori e le loro famiglie. Nella convinzione che azioni di questo genere portino con se non solo un danno economico immediato per l’impresa che li patisce ma, anche e soprattutto, un danno sociale». Così il segretario provinciale della Cisal di Vibo Valentia, Vitaliano Papillo.

(redazione@corrierecal.it)