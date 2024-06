A Catanzaro il nuovo corso di management medico avanzato

l’iniziativa

CATANZARO “L’intelligenza artificiale in sanità e ginecologia oncologica”. Parte da questo interessante argomento il percorso formativo del Corso di management medico avanzato e di politiche sanitarie organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catanzaro che sarà inaugurato venerdì 28 giugno nella sala del Museo Marca di Catanzaro. Giunto alla XIII edizione, il Corso – diretto dal dottor Lino Puzzonia – si articola in 8 moduli che si susseguiranno nell’arco di sei mesi per concludersi l’8 novembre nella Sala Convegni dell’Hotel Guglielmo. Un appuntamento formativo, all’avanguardia in Italia, voluto con determinazione dal presidente dell’Ordine dei Medici di Catanzaro, il dottor Vincenzo Ciconte, a cui si affianca l’albo Odontoiatri di Catanzaro, guidato dal dottor Salvatore De Filippo. Il presidente Ciconte, il direttore del corso Puzzonia, e l’intero consiglio direttivo hanno sempre sottolineato come attività di questo genere testimoniano la grande attenzione posta alla classe medica del territorio. Infatti, in un settore sanitario caratterizzato da rapidi cambiamenti, crescenti complessità e sfide significative, tra cui l’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle malattie croniche, e la pressione sui costi, i corsi di management medico avanzato e politiche sanitarie diventano fondamentali per formare professionisti capaci di guidare e innovare all’interno del sistema sanitario. La formazione è essenziale per affrontare le sfide moderne della sanità: competenze manageriali e strategie di politica sanitaria al servizio di un sistema più efficace e sostenibile. Il Corso è a numero chiuso, ed è riservato ai primi 400 iscritti (100 per ogni gruppo) saranno riconosciuti 42 crediti formativi. Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa Present&Future – Tel. 0961/744565. La scheda di pre-iscrizione può essere scaricata dal sito dell’Ordine dei Medici di Catanzaro o da www.presentfuture.it. Verrà rilasciato l’Attestato di Partecipazione e al superamento delle verifiche, Certificato E.C.M. Il corso sarà inaugurato con il I modulo venerdì 28 giugno (8 – 14.15) nella Sala del Museo Marca. La presentazione è affidata al presidente dell’Ordine dei Medici, dottor Vincenzo Antonio Ciconte, e al direttore del corso, dottor Lino Puzzonia. Dopo i saluti del dottor Filippo Anelli, presidente FNOMCeO e del dottor Roberto Monaco, presidente COGEAPS, si entrerà nel vivo del primo argomento: “L’intelligenza artificiale in sanità e ginecologia oncologica”, con le relazioni del professor Giovanni Scambia, direttore scientifico del “Policlinico Gemelli”. Al vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio, e vice presidente CEI, monsignor Francesco Savino, è affidata la seconda relazione del I modulo sul tema “Etica e solidarietà nel Sistema sanitario nazionale”.

