Calabrese: «In vista un nuovo piano occupazionale. E non creeremo altro precariato»

CATANZARO «Stiamo lavorando a un nuovo piano occupazionale per la Calabria con l’obiettivo di creare le condizioni per il lavoro reale» e senza creare nuovo precariato in Calabria. Lo ha detto l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Calabrese nel corso di una conferenza stampa per presentare l’avviso pubblico “Kaire Calabria”, dedicato ai lavoratori del comparto turistico, e il bando sul fondo per il sostegno all’imprenditoria femminile (Fif). L’incontro con i giornalisti ha fornito l’occasione per un punto complessivo della situazione per quanto riguarda il lavoro e le priorità da affrontare in Calabria.

Kaire e Fif

Con riferimento ai due avvisi, Calabrese, assistito dal dirigente generale del Dipartimento Lavoro della Regione Fortunato Varone, ha spiegato che quanto a “Kaire” «la novità che lo riproponiamo consapevoli del fatto che nella prima fase non c’è stata un’ottima riuscita, probabilmente per un problema di comunicazione perché siamo arrivati di ritardo lo scorso anno rispetto alla stagione. Quest’anno l’abbiamo riproposto per tempo e l’abbiamo condiviso sempre con la selezione di categoria e con l’auspicio che possa essere un incentivo importante non solo per l’assunzione a tempo indeterminato ma anche a tempo determinato di lavoro stagionale e con l’obiettivo di fare emergere il tanto sommerso che purtroppo c’è in questo settore. Continuiamo a dialogare con le aziende e continuiamo a investire sul lavoro che rappresenta la problematica più importante che abbiamo in Calabria. La dotazione ammonta 8 milioni di euro che però abbiamo previsto anche di aumentare nel caso in cui ci fosse interesse da parte delle aziende del settore turistico. Apriamo anche lo sportello per quanto riguarda l’autoimpiego per le donne: abbiamo investito importanti risorse, 6 milioni di euro attraverso l’avviso Yes Startup, sarà finita la fase di formazione». Calabrese ha quindi specificato: Stiamo lavorando a un nuovo piano occupazionale per la Calabria con l’obiettivo di creare le condizioni per il lavoro reale per la Calabria. Si continua a parlare di un’emorragia di calabresi, ogni anno vanno via 10mila persone alla Calabria per mancanza di lavoro, di qualità, di lavoro vero e attraverso questi strumenti, attraverso gli incentivi, attraverso il confronto, la sinergia con le associazioni di categoria, con le aziende, con i sindacati vogliamo creare le condizioni per invertire la rotta e dare la possibilità ai calabresi di lavorare in Calabria».

La vertenza Tis

Al centro dell’attenzione la vertenza dei tirocinanti di inclusione sociale, 4mila lavoratori calabresi che attendono la contrattualizzazione: «Quello che è stato detto ai sindacati – ha spiegato Calabrese – è che non si può pensare di risolvere i problemi dei Tis come è stato fatto in passato con i lavoratori socialmente utili. La Regione Calabria non ha in questo momento la possibilità di investire sul proprio bilancio risorse. Per gli Lsu investiamo 39 milioni di euro l’anno e 39 milioni li investe il bilancio dello Stato. Oggi non è più possibile ripetere quest’operazione. Stiamo ragionando su come ridurre questo bacino, stiamo ragionando anche con il governo nazionale attraverso le norme che abbiamo fatto per contrattualizzare in qualche modo questi lavoratori che rappresentano sicuramente un’utilità per gli enti locali. Nello stesso tempo anche gli enti locali devono essere responsabili e capire che non possono utilizzare il personale non pagandolo. Quindi – ha ribadito l’assessore regionale – c’è un confronto aperto e coinvolgeremo anche l’Anci in questo confronto con l’obiettivo di dare una risposta definitiva a questo bacino che rappresenta una scelta scelerata del passato. Quello che noi sicuramente non faremo è creare un nuovo precariato in Calabria».

La vertenza Abramo Cc

Il punto anche sulla vertenza del call center Abramo Customer Care, che vede oltre mille lavoratori a rischio in Calabria: per Calabrese «c’è un confronto aperto con più ministeri e c’è un impegno da parte della Regione Calabria a mettere in campo le risorse necessarie anche attraverso il programma Gol per riqualificare questo personale. Sappiamo che non possiamo perdere altri mille posti di lavoro in Calabria. Siamo impegnati su questo fronte per cercare anche di risolvere questo problema. C’è un confronto aperto con la Tim, c’è un confronto aperto con il ministero. C’è un problema: il 30 giugno scade la commessa del 30 e ad agosto scade il commissariamento di questa azienda, sono scadenze vicine che ci preoccupano, però – ha rimarcato l’assessore – insieme al governo regionale, insieme al presidente Occhiuto e ai vari ministeri stiamo cercando di trovare delle soluzioni».

Centri per l’impiego

Altro punto affrontato dall’assessore regionale Calabrese: «I centri per l’impiego stanno andando avanti, stanno cambiando pelle e destino, sta andando avanti il piano di finanziamento dei centri per l’impiego dopo l’assunzione di 500 persone che stanno dando un grossissimo contributo a questa nuova fase che stiamo creando e realizzando. Sono tantissimi i progetti finalizzati dell’occupazione che passano attraverso i centri di impiego, che rappresentano un punto importante nei comuni dove sono presenti per tutto il territorio. Oltre questo ci sarà anche l’investimento sulle strutture. Ieri c’è stato il confronto con i sindaci: si stanno andando avanti rispetto alle scadenze fissate dal Pnrr». All’incontro con i giornalisti hanno partecipato anche il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara e il presidente di Federalberghi Calabria Fabrizio D’Agostino. (a. c.)

