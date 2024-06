euro 2024

La Spagna ha battuto l’Italia per 1-0 con un autogol di Calafiori e si classifica agli ottavi. L’Italia dovra’ vedersela contro la Croazia per passare il girone. Una partita dominata dalla Spagna partita fortissimo sin dai primi minuti di gioco. Pochissima Italia, sotto livello rispetto alla Spagna che ha dominato chiudendo tutti gli spazi. Migliore in campo per l’Italia il portiere Donnarumma che ha evitato un risultato ben peggiore ai danni degli azzurri.