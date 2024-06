Decaduti gli accreditamenti, il Sant’Anna Hospital imbocca il viale del tramonto

il provvedimento

CATANZARO Duro colpo per una struttura che fino a qualche anno fa era considerata una eccellenza della sanità calabrese. Con un decreto del presidente Roberto Occhiuto nella qua qualità di commissario ad acta. La Regione ha infatti preso atto della decadenza degli accreditamenti per diverse specialità della Casa di Cura Villa Sant’Anna di Catanzaro: in particolare, gli accreditamenti decaduti riguardano per Cardiochirurgia 20 posti ordinari, Cardiologia con Emodinamica 25 p.l. ordinari, Utic. 4 p.l, Terapia Intensiva 10 p.l. ordinari, 2 p.l., Chirurgia Vascolare 20 p.l. ordinari, Chirurgia ambulatoriale per le discipline di cui sopra, Riabilitazione 6 p.l. Una notizia destinata a creare diverse polemiche. Secondo il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita “se dovesse essere confermata la notizia della revoca degli accreditamenti vantati dal Sant’Anna Hospital con il Sistema Sanitario Regionale, si chiuderebbe ogni ragionevole possibilità di cedere il ramo aziendale e, quindi, di riaprire questa importante struttura. Si dica, una volta per tutte, se si vuole rilanciare un’azienda sanitaria di eccellenza, salvaguardando i diritti dei lavoratori, oppure se ne vuole decretare la morte. E’ del tutto evidente – prosegue Occhiuto – che, senza gli accreditamenti, il Sant’Anna diventerebbe una scatola vuota e, quindi, verrebbe meno l’interesse di qualsiasi gruppo imprenditoriale in grado di rilanciarlo. Diventerebbe quasi inutile anche la seconda asta che il curatore fallimentare è sul punto di indire, dopo che la prima è andata deserta”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato