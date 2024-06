Catanzaro, rebus allenatore: Aquilani il preferito, ma ci sono altri nomi

calciomercato

CATANZARO Vincenzo Vivarini resta legato al Catanzaro da un contratto. La società giallorossa chiede una clausola per liberare il suo tecnico, che in ogni caso ha annunciato il divorzio dal club calabrese e spera di chiudere a breve con il Frosinone pronto ad affidargli la panchina. Intanto i giallorossi hanno ufficializzato il nuovo Ds Ciro Polito, che dopo l’arrivo del nuovo tecnico inizierà a lavorare sul mercato per rafforzare una rosa già competitiva. Capitolo allenatore. Resta Alberto Aquilani il preferito del patron Noto, che tuttavia non chiude le porte ad altre opzioni. Sul tavolo anche i nomi di Eugenio Corini, ex Palermo, e Paolo Bianco esonerato dal Modena ed il cui nome era finito anche nell’elenco di tecnici accostati al Cosenza. Che poi ha virato su Alvini. Pochi giorni per sciogliere il rebus, poi potrà ufficialmente partire la nuova stagione del Catanzaro.

