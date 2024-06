Kevin Costner in Calabria, riceverà la Colonna d’oro al Magna Graecia Film Festival

l’annuncio

CATANZARO Il premio Oscar Kevin Costner riceverà la Colonna d’oro alla 21esima edizione del Magna Graecia Film Festival, in programma dal 27 luglio al 4 agosto a Catanzaro. L’attore di Balla coi lupi e Yellowstone arriverà in Calabria per ricevere il premio dal patron Gianvito Casadonte. Nelle scorse settimane, a Cannes, l’attore ha ricevuto 7 minuti di applausi per il suo “Horizon”, film fuori concorso. Il kolossal western diretto, interpretato e prodotto da Costner ha ottenuto il placet della critica.

