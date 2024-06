il commento

Come se dopo aver giocato, con ruolo determinante, per 90 minuti con la squadra avversaria non si entrasse in campo nei due minuti di recupero(leggasi astensione dei forzisti voto Calderoli), quando il risultato è 10 a zero. La storia del Sud è questo: un noi contro di noi. Perché senza il nostro apporto le innumerevoli ingiustizie che il Meridione ha patito non ci sarebbero state. Perché le responsabilità nel disastro che avvolge il Sud è a noi, a quelli che dovrebbero essere i nostri, che appartengono. Gli altri fanno i loro interessi. La Presidente del Consiglio dice che l’Autonomia Differenziata rappresenta un pungolo, una chiamata alla responsabilità delle classi dirigenti meridionali. E invece i “nostri” hanno semplicemente svolto il ruolo per cui sono stati selezionati: produrre sottosviluppo, offrire materiale umano e terra per l’avanzamento altrui. E pure se ormai siamo pressoché inermi, abbiamo ancora quel minimo di elettricità encefalica per capire la verità dei fatti. Se stiamo come stiamo un po’ tutti ci abbiamo messo del nostro. Alcuni ce ne hanno messo di più, hanno avuto di più per farlo. E siamo lì, direbbe Corrado, a dirci bugie per arredare una casa disadorna, a osannare chi parla delle meraviglie nostre e isolare chi mostri le piaghe nascoste dal belletto. A stare con ci consola e avvilire chi ci stimola. Pronti nella bella stagione a indossare i pinocchietti e metterci lato spiaggia col mojito in mano, esorcizzando l’immagine delle corriere che a fine agosto ci porteranno via.